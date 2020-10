Santos: “Ronaldo sta bene e dice che vuole giocare, la sua è una grossa perdita”

TORINO- Il ct del Portogallo Fernando Santos ha parlato in conferenza stampa in vista del match con la Svezia. Tra le altre cose, il selezionatore tecnico ha affrontato l’argomento Ronaldo: “Cristiano sta bene. E’ andato in isolamento lunedì notte e la mattina successiva si è sottoposto ad un nuovo test. Ora è nella sua stanza, dice che vuole giocare, comunica con noi da là. E’ completamente asintomatico, non ha realizzato bene che cosa gli è successo. Tutte le assenze causate dal Covid rappresentano una grossa perdita e quella di Ronaldo è probabilmente anche più pesante. Ho fiducia in tutti i ragazzi che scenderanno in campo. Siamo tristi per la vicenda umana del giocatore, soprattutto perché abbiamo fatto tutto quello che ci è stato detto. Siamo arrivati, abbiamo fatto i tamponi e nessuno è arrivato da fuori e nessuno è uscito. Nel primo periodo di allenamento non ci sono stati problemi, questa volta sì, ma non per l’inosservanza del protocollo”.