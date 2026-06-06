Un primo anno sotto le aspettative

La prima stagione di Edon Zhegrova con la maglia della Juventus si è chiusa con molti dubbi e poche certezze. L’esterno kosovaro era arrivato con aspettative importanti, ma il rendimento mostrato nei primi mesi in bianconero non è riuscito a rispettare le previsioni iniziali. Le qualità tecniche del giocatore non sono mai state messe in discussione. Velocità, capacità di saltare l’uomo e fantasia rappresentano caratteristiche riconosciute da tutti. Il problema principale è stato un altro. Nel corso della stagione, infatti, Zhegrova ha dovuto convivere con problemi fisici che ne hanno limitato continuità e condizione atletica. Questo ha reso molto più complicato trovare spazio e costruire fiducia. L’impatto sul campionato è stato quindi inferiore rispetto alle aspettative. La sensazione, già dopo i primi mesi, era che il giocatore stesse facendo fatica a trovare la propria collocazione all’interno del progetto tecnico. E col passare delle settimane la situazione non è migliorata.

Neppure Spalletti è riuscito a rilanciarlo

L’arrivo di Luciano Spalletti aveva alimentato nuove speranze attorno al fantasista kosovaro. Diversi osservatori immaginavano infatti che il cambio in panchina potesse favorire un giocatore dalle caratteristiche offensive e creative come Zhegrova. La realtà è stata differente. Anche sotto la guida del tecnico toscano, il numero di opportunità è rimasto limitato. L’esterno non è riuscito a conquistare una posizione stabile nelle rotazioni e ha continuato a vivere una stagione fatta soprattutto di panchine e apparizioni sporadiche. I numeri raccontano con chiarezza le difficoltà. La stagione si è infatti conclusa senza gol e senza assist, un dato che pesa inevitabilmente nella valutazione complessiva. Quando è stato chiamato in causa, il kosovaro non è riuscito a incidere con continuità. Questo non cancella il talento del giocatore, ma rende inevitabili alcune riflessioni in vista del prossimo anno.

Juventus e agente presto a confronto: tutte le ipotesi restano aperte

Nelle prossime settimane la dirigenza bianconera dovrebbe incontrare l’entourage del giocatore per analizzare la situazione. L’obiettivo sarà capire se esistano ancora margini per proseguire insieme oppure se sia preferibile valutare scenari differenti. Al momento nessuna decisione definitiva sarebbe stata presa. Spalletti preferirebbe avere alle spalle di Francisco Conceicao un profilo differente, capace di garantire maggiore equilibrio tattico. L’idea sarebbe quella di inserire un giocatore più completo nelle due fasi, senza rinunciare alla qualità tecnica. Proprio questo elemento potrebbe ridurre ulteriormente lo spazio disponibile per Zhegrova.

Addio anticipato?

Il futuro dell’esterno kosovaro appare quindi ancora tutto da scrivere. Molto dipenderà dall’esito dei confronti programmati tra società, allenatore e rappresentanti del giocatore. Una permanenza resta possibile, ma soltanto se verranno individuate condizioni tecniche differenti rispetto a quelle viste finora. In caso contrario, potrebbe diventare concreta anche l’ipotesi di una separazione anticipata. La Juventus deve decidere se continuare a investire sul talento di Zhegrova oppure aprire rapidamente un nuovo capitolo. Le prossime settimane daranno probabilmente la risposta definitiva.