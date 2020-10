Calciomercato Juventus: “C’è l’accordo!” Pessima notizia? No, è ottima!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Suggestioni e intrecci sono all’ordine del giorno quando si parla di calciomercato. E molte volte una notizia che in un primo momento potrebbe sembrare molto negativa, potrebbe invece aprire nuovi scenari molto favorevoli. E’ questo il caso delle ultime voci che stanno circolando in queste ore che coinvolgono anche la Juventus. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa potrebbe succedere.

La notizia principale riguarda Eduardo Camavinga, gioiello francese del Rennes sul quale la Juve avrebbe messo gli occhi già da svariato tempo. Negli scorsi giorni si è parlato molto del centrocampista classe 2002 in orbita bianconera ma, stando a quanto riportato dal noto esperto spagnolo di calciomercato Eduardo Inda al Chiringuito TV, il Real Madrid avrebbe già trovato l’accordo con il Rennes e il giocatore per un trasferimento in Spagna. Si parla di una cifra altissima, visto che Camavinga è valutato già intorno ai 100 milioni di euro. Una pessima notizia dunque per la Juventus, che vedrebbe così sfumare un grande obiettivo. O forse no.

Con Camavinga al Real Madrid infatti, la Vecchia Signora avrebbe la strada spianata per Paul Pogba, altro grandissimo obiettivo di mercato in comune tra la Juve e i Blancos. La Juventus rimane vigilissima sul fronte Pogba in vista della prossima estate, anche perché il Polpo sembra non avere nessuna intenzione di rinnovare il contrattato con il Manchester United. Raiola è pronto a piazzarlo e, se il Real Madrid sarà veramente fuori dai giochi, la Juve sarebbe in assoluta pole position per il fuoriclasse francese. Ma non è ancora tutto, perché sulla lista della spesa bianconera ci sono anche molti altri nomi. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: ecco i 13 grossi obiettivi nel mirino bianconero! >>>VAI ALLA NOTIZIA