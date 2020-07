Santoni: “Juve scelta migliore per la carriera di De Ligt, a Barcellona non sarebbe migliorato”

TORINO- Michel Santoni, ex analista dell’Ajax, ha parlato di Matthijs De Ligt ai microfoni di As: “Il Barcellona è una squadra che affascina tutti, ma non per questo sarebbe stata la scelta migliore per il ragazzo. In Italia sta imparando tanto, la Juventus è stata la scelta migliore per la sua carriera. In Spagna avrebbe continuato a difendere a uomo e non sarebbe migliorato, mentre ora sta diventando un difensore totale. Certo, ha iniziato in maniera strana, con qualche fallo di mano che ha condizionato l’opinione pubblica, ma non dimentichiamo che ha appena 20 anni. Non si poteva sperare fosse decisivo da subito. Sta togliendo il posto a Bonucci e Chiellini, che in un’ipotetica finale di Champions dovrebbero contendersi il posto vicino a Matthijs. Se lo tenesse fuori, l’Italia intera si rivolterebbe contro Sarri”.

