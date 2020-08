TORINO- Ai microfoni del quotidiano tedesco BILD, il dirigente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha parlato di David Alaba, accostato anche alla Juve per la prossima stagione: “Io e Salihamidzic abbiamo ribadito al ragazzo quanto pensiamo sia importante per la nostra squadra, sia oggi che per il prossimo futuro. Il nostro più grande desiderio è che rinnovi il contratto e chiuda la carriera con la nostra maglia”.

