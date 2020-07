Rummenigge: “Havertz non possiamo prenderlo, con Alaba la situazione è buona”

TORINO- Karl-Hein Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, ha parlato di Havertz e Alaba ai microfoni di Sport1: “Havertz non possiamo prenderlo nei prossimi mesi a causa di problemi finanziari. Sappiamo quanto chieda il Leverkusen, ma il calcio non sta affrontando un momento facile. Alaba? La situazione con lui è buona, sia dentro che fuori dal campo. Ora dobbiamo solo trovare una soluzione finanziariamente accettabile per il rinnovo”. c

