Rugani verso la cessione, Milan alla finestra

TORINO – Il rinnovo per un’altra stagione di Chiellini e il rientro dal prestito di Romero sono imminenti. Se a questi si aggiunge anche il recupero dall’infortunio di Demiral, la linea per il futuro della difesa bianconera appare chiara: c’è sempre meno spazio per Rugani. Il numero 24, con molta probabilità, rientrerà nella prossima lista dei cedibili. Secondo quanto riferisce il Corriere di Torino, tra gli estimatori del difensore classe 1994 ci sarebbe il Milan, alla ricerca di un rinforzo di livello da posizionare al fianco di Alessio Romagnoli.

