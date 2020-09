TORINO- Ultimo nelle gerarchie della difesa di Andrea Pirlo, Daniele Rugani potrebbe lasciare la Juventus nei prossimi giorni. Il centrale reclama maggior minutaggio e potrebbe presto trovarlo in Premier League. Come riferito da Tuttosport, sulle tracce dell’ex Empoli ci sarebbero Leeds, Newcastle e West Ham. Quest’ultimo club, in particolare, sembra essere il favorito, anche se non intenzionato a soddisfare la richiesta bianconera di 25 milioni di euro.