Rugani, parla Michela Persico: “Ha svolto le visite mediche con la Juve come da prassi”

TORINO- Michela Persico, compagna di Daniele Rugani, ha parlato della situazione del difensore bianconero in occasione di una diretta Instagram con “Radio Veronica One”: “Alle 14 Daniele è uscito e ha iniziato le visite mediche con la Juventus, come da prassi, prima di poter tornare ad allenarsi. Ogni giorno ci sono notizie diverse sul futuro del campionato, non sappiamo se riprenderà o meno. Durante la quarantena sono stata da solo a lungo, Daniele è stato via per 35 giorni e stiamo insieme solo da una ventina. In questo momento in cui era positivo al Coronavirus, se non fossi stata di carattera forte, avrei reagito piangendomi addosso tutto il giorno. Non è stato così, quindi io ho riscoperto dei valori e delle piccole cose che prima davo proprio per scontato”.

