Rugani, parla l’agente: “Nessuna notizia di trattative, ora ha ripreso ad allenarsi”

TORINO- L’agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della situazione del suo assistito: “Daniele ora sta bene. È stato un mese in quarantena JHotel, ora è tornato a casa sua a Torino dove ha ripreso ad allenarsi. Futuro? Non abbiamo notizie di eventuali trattative in corso, ma nel calcio mai dire mai. Ho qualche perplessità su eventuali scambi, non è facile mettere tutti d’accordo in questi casi. Juve? È lì ormai da 5 anni e i bianconeri non ti terrebbero così tanto se non ti ritenessero adatto. Sarri l’ha richiesto sia al Napoli che al Chelsea. Non è un titolare intoccabile, ma ha trovato davanti a lui grandi compagni. Non è ancora un leader, è vero, ma non ha 18 o 32 anni. Molti difensori, in passato, hanno impiegato del tempo per raggiungere certi livelli”.

