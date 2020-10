Rugani: “Orgoglioso della mia nuova avventura”

TORINO – Ora che il mercato è definitivamente chiuso, si possono iniziare a tirare le somme sulle operazioni concluse, sia in entrata che in uscita. In casa Juve si è andati incontro ad uno svecchiamento della rosa, con molti ultra trentenni che, hanno lasciato la Mole e al contrario, tanti giovani talenti che invece, sono venuti a farsi le ossa a Torino. Tra i partenti c’è da registrare anche il trasferimento di Daniele Rugani al Rennes, presentato nel pomeriggio di oggi alla sua nuova squadra, come si può vedere anche attraverso un post social condiviso proprio dal difensore sul suo profilo Instagram. Tra le varie foto di rito, spunta il messaggio dell’ex bianconero che, si dice pronto per questo nuovo percorso : “Orgoglioso della mia nuova avventura, pronto a mettermi in gioco in una nuova sfida. Alle Rennes”. Facciamo un grande in bocca al lupo a Daniele Rugani.