Calciomercato Juventus, fuga dal Real: ora Paratici può fare il colpaccio!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In questi anni ci sono stati molti intrecci tra Juventus e Real Madrid e non solo sul palcoscenico della Champions League. L’asse Torino-Madrid infatti è stato importante anche in ottica calciomercato. A rotazione, tanti giocatori sono finiti nei discorsi di mercato tra i due club. La Juve ha sempre un occhio attento in casa Real, con cui i rapporti sono ottimi. Lo testimoniano i super affari Morata e soprattutto Cristiano Ronaldo. E ben presto bianconeri e Blancos potrebbero tornare a parlare e a fare affari insieme.

Non è un mistero che nel Real Madrid giochino calciatori molto apprezzati dalle parti della Continassa e a più riprese accostati alla Juventus. Uno di questi è il terzino sinistro Marcelo, vecchio obiettivo di mercato bianconero e grande amico di CR7. Da quanto rivelato in Spagna da Diario Gol, fonte molto vicina all’ambiente del Real Madrid, l’esterno brasiliano avrebbe già parlato con Florentino Perez in maniera chiara e trasparente. Il classe ’88 avrebbe chiesto di lasciare il Real Madrid alla fine di questa stagione senza polemiche. Marcelo è stato declassato a riserva da Zidane e ora vorrebbe rilanciarsi per l’ultima grande avventura della sua carriera, magari tornando a giocare insieme a Cristiano Ronaldo.

Il Real Madrid dal canto suo sarebbe disposto a lasciarlo andare quasi a zero, visto il contratto in scadenza nel 2022 e un ingaggio da circa 8 milioni. Una ghiottissima occasione per la Juve, soprattutto per un giocatore dello spessore internazionale e delle qualità di Marcelo. Come sottolineato da Calciomercato.it, alla luce di queste condizioni molto vantaggiose, Paratici potrebbe decidere di affondare per il colpaccio a fine stagione. Non è un mistero che manchi un elemento sulla fascia sinistra: chissà che Marcelo, dopo anni di accostamenti, possa finalmente sbarcare a Torino e ritrovare l'amico CR7 in bianconero. Vedremo, ma quel che pare certo è che intanto la Juve stia già pensando al futuro e ai prossimi possibili colpi. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: ecco i 13 grossi obiettivi nel mirino bianconero!