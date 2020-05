Rugani, Fiorentina sempre interessata

TORINO- Con la concorrenza di gente come Bonucci, Chiellini, Demiral e De Ligt, lo spazio in campo per Daniele Rugani si è inevitabilmente ridotto, nonostante l’arrivo in panchina del suo mentore Sarri. L’avventura in bianconero per l’ex Empoli sembra ormai arrivata agli sgoccioli e le possibilità di un cambio di maglia nella prossima stagione non sono mai state così alte. Come riportato dal Corriere Fiorentino, la Fiorentina continua a monitorare la situazione, ritenendo Rugani l’erede perfetto di capitan Pezzella.

