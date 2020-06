Rugani, Fiorentina sempre in pressing

TORINO- Stasera, contro il Lecce, Maurizio Sarri potrebbe concedere una chance dall’inizio a Daniele Rugani, che fin qui ha trovato poco spazio in campo. Il difensore bianconero, scontento proprio del suo minutaggio, sta iniziando a guardarsi intorno in vista della prossima stagione, cercando una squadra che possa rilanciarlo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, resiste sempre la candidatura della Fiorentina, destinazione gradita dal numero 24.

