Rugani-Fiorentina anche senza Chiesa

TORINO – L’avventura, , vissuta per gran parte da rincalzo, di Daniele Rugani in bianconero potrebbe essere giunta all’atto conclusivo. Il numero 24 piace alla Fiorentina, oltre che ad altri club italiani. L’interessamento della Viola aveva scatenato diverse voci su un possibile inserimento del difensore nella trattativa per Chiesa. Ma da Firenze fanno sapere che le due operazioni potrebbero anche essere indipendenti, che Rugani potrebbe trasferirsi in viola anche se non esistesse nessun affare Chiesa con la Juventus.