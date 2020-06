Rugani, due club di Premier su di lui

TORINO- L’avventura di Daniele Rugani in maglia bianconera sembra ormai giunta ai titoli di coda. Il difensore, nonostante l’arrivo di Sarri in panchina, non ha trovato lo spazio desiderato da titolare e, per accumulare più minutaggio in vista dell’Europeo del prossimo anno, sta pensando di cambiare squadra. Come riportato da Tuttosport, oltre alla Fiorentina, sull’ex Empoli avrebbero preso informazioni anche Arsenal e Wolverhampton.

