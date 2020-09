Rugani, ci pensa anche il Valencia

TORINO- Visto il poco spazio che troverebbe in campo anche in questa stagione, Daniele Rugani è pronto a lasciare la Juventus. Il difensore, ultima scelta di Pirlo nelle gerarchie, avrebbe dato il suo benestare al passaggio al Valencia, club mossosi per il suo acquisto nelle ultime ore. A riportarlo è Cadena Cope, che parla di un possibile prestito con diritto di riscatto. Da limare, però, l’ingaggio dell’ex Empoli, al momento troppo alto per le casse della squadra spagnola.