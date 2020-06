Rugani, aumentano le chance di una partenza

TORINO- Nonostante l’arrivo in panchina del suo mentore Maurizio Sarri, Daniele Rugani non ha trovato in questa stagione lo spazio che si aspettava. Il numero 24 è ormai all’ultimo posto nelle gerarchie difensive del tecnico toscano e, per questo, stanno aumentando giorno dopo giorno le chance di una sua cessione. L’ex Empoli è finito nel mirino della Roma e, soprattutto, della Fiorentina, con cui la Juve potrebbe intavolare un discorso riguardante anche Federico Chiesa.

