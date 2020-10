TORINO- Ormai ad un passo il passaggio di Daniele Rugani al Rennes. Il difensore, finito fuori dai piani di Andrea Pirlo, passerà al club francese in prestito secco oneroso a 1,5 milioni di euro. Come riportato da Tuttosport, decisiva per il trasferimento è stata la chiamata dell’allenatore transalpino Julien Stephan, al quale è stata strappata la promessa di un ruolo di primo piano all’interno dell’undici titolare.