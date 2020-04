Rudi Garcia loda la Juve: “Ancora favorita per lo scudetto, anche in Champions hanno fatto un buon cammino”

TORINO- Intervistato per commentare la fine del campionato di Ligue1, Rudi Garcia ha avuto modo di parlare anche della Juve: “Inter e Lazio stanno facendo una grande stagione, ma penso che i bianconeri possano vincere ancora una volta lo scudetto. Hanno una squadra fortissima e anche in Champions, prima della sconfitta contro di noi, hanno fatto un grande cammino. La squadra di Sarri ha l’esperienza giusta e non voglio smnuire il nostro successo contro di loro”.

