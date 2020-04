Roy: “Consiglio a Milik di restare a Napoli, cambiare non sarebbe l’ideale”

TORINO- Bryan Roy, ex centrocampista dell’Ajax, ha parlato ai microfoni di Radio Musica Television del futuro di Arek Milik, accostato alla Juventus nelle ultime ore: “È un campione, ma purtroppo negli ultimi anni è stato tartassato dai continui infortuni. Il mio consiglio per il suo futuro è quello di restare al Napoli e di non pensare ai soldi, perchè nel suo attuale club c’è un grande ambiente. Cambiare in questo momento non sarebbe l’ideale per lui”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<