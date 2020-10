Rosucci: “Concentrazione e attitudine”

TORINO – Dopo lo stop arrivato ieri in quel di Crotone, in casa Juve ora si pensa a come affrontare la delicata trasferta di Champions, vista la condizione poco brillante dei giocatori e con alcuni indisponibili eccellenti che, non riusciranno a recuperare per martedì. Oggi però, l’attenzione è rivolta al match tra Juve Women e le Pink Bari, giornata valida per il campionato di calcio femminile. A suonare la carica prima del match è stata Martina Rosucci che, attraverso il suo account Twitter scrive: “Concentrazione e attitudine”.