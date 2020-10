Rossi: “Prendere atto dell’inferiorità per ragioni momentanee”

TORINO – Paolo Rossi, giornalista di fede bianconera e voce di JTV, ha commentato la sconfitta della Juventus su Twitter: “Quando le serate sono così occorre prendere atto dell’inferiorità, capirne le ragioni e pensare se sono momentanee o strutturali. Propendo per le prime, noi valiamo di più. Fortunatamente il girone ci vede ancora secondi e questo ha una sua importanza. 3 gol annullati in una partita a uno stesso giocatore non li ricordo. Di Juve-Barcellona è confortante lo spirito di lotta di Morata e come mai si sia abbattuto. Tenendo conto della grande frustrazione della gara, è un patrimonio importante da trasmettere agli altri”