Rossi: “Juve e Lazio si contenderanno lo scudetto fino in fondo, ma occhio alle sorprese”

TORINO- Ai microfoni di Radio Rai, l’ex attaccante bianconero Paolo Rossi ha parlato della ripresa della Serie A: “Un grande problema di questo campionato saranno le tante gare ravvicinate. Si riprenderà, ma si giocheranno una marea di partite in pochissimo tempo. Gli orari nuovi, comunque, non saranno la fine del mondo per i calciatori. Scudetto? Juve e Lazio si sfideranno fino alla fine, ma non escludo che possa esserci anche qualche sorpresa”.

