Rooney: “Ravel Morrison da giovane era più forte di Pogba”

TORINO – Paul Pogba resta il grande sogno di tifosi e dirigenza. Un suo ritorno in bianconero sarebbe un colpo eccezionale per il centrocampo bianconero, forse anche più della prima volta. Su quel periodo è tornato Wayne Rooney, che al Mirror ha dichiarato: “Ravel Morrison è la dimostrazione che nel calcio non bisogna seguire le regole che ogni giocatore professionista deve rispettare. Era più forte di Pogba, e anche parecchio. Non gli mancava nulla per diventare un grande giocatore. Sir Alex Ferguson lo diceva sempre: la cosa più difficile è lavorare sodo, se riesci a farlo avrai successo in qualsiasi lavoro”.