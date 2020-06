Ronaldo, voglia di ripartire: ieri al JTC con 4 ore di anticipo

TORINO- La Juve è al lavoro alla Continassa, con l’obiettivo di preparare al meglio la gara di Coppa Italia contro il Milan, prevista per la prossima settimana. Come riferito da Tuttosport, il più carico del gruppo è sicuramente Cristiano Ronaldo, che ha ripreso ad allenarsi a parte rispetto ai compagni per tornare ai suoi ritmi. Il fenomeno portoghese, nella giornata di ieri, si è presentato al JTC con ben 4 ore di anticipo, nonostante l’appuntamento fissato alle 17.30. Un segnale di come Sarri possa affrontare con più tranquillità match con i rossoneri: Cr7 è carico a pallettoni, pronto a riprendere da dove aveva lasciato.

