Ronaldo, tornano i rumors su un addio a fine stagione

TORINO- Perdendo contro il Napoli la finale di Coppa Italia, la Juventus si è fatta sfuggire il suo secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana ceduta alla Lazio. E allora, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tornano a circolare i rumors riguardo un possibile divorzio da Cristiano Ronaldo al termine della stagione. Il fenomeno portoghese avrebbe perso un po’ di fiducia verso il club bianconero e, se non dovesse entrare alcun trofeo in bacheca quest’anno, potrebbe aver voglia di nuove avventure.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<