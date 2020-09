Ronaldo, superati due metri di altezza per battere Mirante

TORINO- Con una doppietta, Cristiano Ronaldo ha salvato la Juventus di Pirlo dalla prima sconfitta in questo campionato. Un rigore e un gol di testa hanno pareggiato la doppietta di Veretout, che aveva proiettato la Roma verso la vittoria. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in occasione della seconda rete, per battere Mirante il fenomeno portoghese ha dovuto saltare fino a raggiungere i 2,28 metri di altezza. Un traguardo difficile da raggiungere per chiunque, ma che per Cr7 è solo ordinaria amministrazione.