Ronaldo, speranze per la presenza contro il Barcellona

TORINO- La Juventus, trascinata dalla doppietta di Morata, è partita con il piede giusto in Champions battendo per 2-0 la Dinamo Kiev. Settimana prossima, i bianconeri saranno attesi dal match ben più impegnativo con il Barcellona, che ha schiantato per 5-1 il Ferencvaros al Camp Nou. Un match, quello con i blaugrana, in cui non si sa se ci sarà Cristiano Ronaldo. Il numero 7 attende i risultati dell’ultimo tampone e, se dovesse risultare negativo, potrebbe scendere in campo, in quanto il protocollo UEFA impone una settimana almeno dalla negativizzazione al Covid-19 per tornare a giocare.