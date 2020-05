Ronaldo sempre più unito al Nacional: sarà socio a vita

TORINO- Durante il periodo di quarantena passato in Portogallo, Cristiano Ronaldo ha usufruito delle strutture del Nacional de Madeira per tenersi in forma. Il rapporto tra Cr7 e il suo primo club professionistico è sempre più solido, tanto che la società ha voluto renderlo socio onorario a vita della squadra: “Cristiano Ronaldo è partner per tutta la vita di CD Nacional.La tessera è stata consegnata al partner 7.140 dall’ex allenatore del club, tra i migliori al mondo, Pedro Talhinhas, approfittando della presenza di CR7 a Madeira. Cristiano Ronaldo era nell’isola in attesa che la Juventus tornasse ad allenarsi, e ha tenuto diverse sessioni di allenamento nello stadio di Madeira. Si ricorda che Cristiano Ronaldo fu un atleta del Nacional tra il 1994 e il 1996, vincendo il suo primo titolo con la maglia in bianco e nero. Da allora ha mantenuto il suo legame con il club, avendo dato il suo nome all’Accademia di formazione calcistica e al torneo internazionale di calcio giovanile promosso dal Nacional. È stato anche membro del Centenary Honor Committee del Club, dopo aver ricevuto un Gold Condor con Palma nel 2017, una distinzione attribuita dai membri del National per ringraziare la disponibilità di chi ha sempre sostenuto le iniziative del club”.

