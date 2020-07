Ronaldo sempre più bomber: il dato che lo accomuna a Sivori

TORINO- Nel derby di ieri, Cristiano Ronaldo ha finalmente spezzato la maledizione delle punizioni, realizzando da fermo il gol del provvisorio 3-1 e portandosi a quota 25 gol in campionato. E, come già accaduto tante volte nel corso della sua carriera, Cr7 ha così eguagliato un record. Le 25 marcature in Serie A, infatti, in casa Juve non si vedevano dal lontano 1961, quando il bomber della squadra era un certo Omar Sivori.

