Ronaldo-Sarri, il retroscena: “Il tecnico commise un errore che gli costò caro”

TORINO- Sulle pagine del Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti ha svelato un retroscena riguardante il rapporto tra Sarri e Ronaldo: “Il primo errore di Sarri fu andare sullo yacht di Ronaldo un anno fa a chiedergli come voleva giocare. Fu lui a presentarsi e non l’inverso, come è di regola. Quando gli dissi che era stato uno sbaglio erano i giorni di Natale, Sarri era ancora in testa e aveva passato i gironi di Champions. Mi disse che ci aveva pensato, non era sicuro di doverlo fare, ma era il primo atto ufficiale, non voleva cominciare con un no. Glielo aveva chiesto Paratici”. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è arrivata un’altra clamorosa novità per il mercato bianconero. Colpo grosso, ora è cedibile e Pedullà conferma tutto: “Sì, la Juve lo vuole!” >>>VAI ALLA NOTIZIA

