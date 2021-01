Calciomercato Juventus, Sky svela: franata Scamacca, c’è un altro nome

TORINO – Avanti tutta per un nuovo attaccante. E’ questo il diktat della Juventus in questa sessione di calciomercato invernale. Andrea Pirlo ha estremo bisogno di un altro centravanti. Ne avrebbe in condizioni normali, figuriamoci dopo gli stop in sequenza di Morata (ora recuperato) e di Dybala (che sarà out fino al prossimo mese). Insomma, una quarta punta serve eccome alla Juve e Paratici lo sa molto bene. Tanto che il dirigente bianconero è da tempo partito alla ricerca del profilo giusto, con tanti giocatori che sono finiti nel suo radar. Il nome più caldo da ormai qualche giorno a questa parte è quello di Gianluca Scamacca, anche se strapparlo al Sassuolo sembrerebbe essere un’impresa più complicata del previsto.

Frenata Scamacca: la situazione

Già perché, nonostante gli ottimi rapporti che intercorrono tra la Vecchia Signora e il club neroverde, ci sarebbe ancora una distanza importante tra domanda ed offerta. Il Genoa, che ha attualmente il ragazzo in prestito, non si opporrebbe a lasciarlo andare via, il problema principale rimane proprio il Sassuolo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus si sarebbe mossa concretamente proponendo un prestito con diritto di riscatto. Dal canto loro, gli emiliani avrebbero aperto ad una cessione di Scamacca, ma solo in prestito con obbligo di riscatto. Valutazioni in corso dunque alla Continassa e intanto si fanno avanti anche altre possibili alternative per il colpo in attacco.

Occhio alle alternative di lusso

Come detto, sono tanti i nomi finiti sul taccuino di Paratici per il reparto offensivo. Uno di questi, come riferito sempre da Sky, sarebbe quello di Olivier Giroud. Big di esperienza internazionale già più volte accostato alla Juve, per caratteristiche e qualità farebbe molto comodo a Pirlo. Il francese chiederebbe un contratto di un anno e mezzo, mentre il Chelsea vorrebbe circa 5 milioni di euro per lasciarlo partire. La Juve invece preferirebbe una soluzione a breve termine per un giocatore di questa età e soprattutto vorrebbe un affare a costo zero, magari con l’inserimento solo di bonus. Ma Giroud, come sottolineato poco fa, non è certamente l’unica alternativa per il reparto avanzato. Anzi, sulla lista della spesa di Paratici sarebbero finiti anche tanti altri nomi per il colpo in attacco. Noi ne abbiamo individuati ben 12: >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<