Ronaldo, ritorno in Italia prima della ripresa degli allenamenti

TORINO- Cristiano Ronaldo è, al momento, tra i giocatori della Juventus non in Italia, avendo scelto di trascorrere la quarantena da Coronavirus a Funchal, dove mamma Dolores era stata ricoverata per un ictus che l’aveva colpita nelle scorse settimane. Cr7 sa bene che, una volta tornato in Italia, dovrà affrontare un periodo di 14 giorni primi di potersi riunire ai propri compagni al JTC. Per questo, il numero 7, dovrebbe rientrare mlto prima della data di ripresa degli allenamenti, rendendosi così poi subito disponibile dal primo giorno. Ora non resta che attendere nuove comunicazioni da parte della Juve stessa.

