Ronaldo-Real: i tifosi vogliono il ritorno, ma Perez ha altri piani

TORINO- Molte voci, negli ultimi giorni, sono circolate in merito ad un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid in estate. Come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, nonostante le richieste di un ritorno a gran voce da parte della tifoseria blanca, Florentino Perez ha altri piani. Il numero uno madrileno, infatti, sarebbe restio a puntare su un 35enne per il futuro, preferendo rinforzare la rosa con gli acquisti di giovani come Haaland e Mbappè.

