Ronaldo prepara il ritorno: il 18 o il 19 in campo al JTC

TORINO- Nuova seduta di allenamento individuale oggi al JTC per la Juventus, con Federico Bernardeschi e Mattia De Sciglio presenti alla Continassa come comunicato dal club. C’è però grande attesa per il ritorno in campo di Cristiano Ronaldo, rientrato in Italia negli scorsi giorni e ora sottoposto al periodo di isolamento in casa come previsto dal Governo. Come riportato da Sky Sport, Cr7 potrà tornare a lavorare, stavolta in gruppo, dal 18 o dal 19 maggio, ovviamente dopo aver svolto gli esami medici previsti.

