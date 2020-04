Ronaldo, nessun dubbio: sarà bianconero fino al 2022

TORINO- A differenza di quanto rimbalzato negli ultimi giorni dai vari media, in casa Juventus non esiste alcun problema Ronaldo legato al mancato ritorno in Italia del giocatore. Cr7, infatti, tornerà appena si capirù il destino del campionato, così da essere in tempo per la ripresa degli allenamenti. E, come riferisce Tuttosport, il fenomeno portoghese è intenzionato a rispettare il proprio contratto con il club, attualmente in vigore fino al 2022. L’obiettivo, ormai noto, è quello di riportare la Champions League a Torino.

