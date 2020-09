Ronaldo mostruoso: 450 gol nei top 5 campionati europei

TORINO- Con una doppietta contro la Roma, Cristiano Ronaldo ha salvato la Juventus dalla prima sconfitta stagionale. Un gol su rigore e un colpo di testa imperioso sono bastati a Pirlo per portare un punto a casa nel primo big match stagionale, oltre a regalare a Cr7 l’ennesimo record in carriera. Come riportato da OptaPaolo, infatti, il numero 7 ha raggiunto quota 450 gol nei top cinque campionati europei (Inghilterra, Spagna e Italia nel suo caso, con 55 marcature in Serie A).