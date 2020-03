Ronaldo, messaggio ai suoi tifosi: “Giocate in casa, giocate per il mondo”

TORINO- Subito dopo il successo ottenuto contro l’Inter, Cristiano Ronaldo è tornato nella sua Funchal per assistere da vicino mamma Dolores, ricoverata in ospedale. Il portoghese ha poi deciso di trascorrere in patria il periodo di quarantena dovuto all’emergenza Coronavirus, non dimenticando però di sostenere i tifosi di tutto il mondo: “Se hai sempre sognato di giocare per milioni di persone in tutto il mondo, adesso hai la tua opportunità. Gioca dentro, gioca per il mondo”: