Ronaldo, l’elogio di Santon: “È veramente incredibile”

TORINO- Davide Santon è stato intervistato dai canali ufficiali della Roma. Tra le dichiarazioni rilasciate dal terzino c’è stato spazio anche per un elogio a Cristiano Ronaldo: “Negli ultimi anni ho avuto la fortuna di giocare sia contro di lui che contro di Messi. Il portoghese, però, l’ho visto più volte da vicino e posso assicurarvi che è veramente incredibile. Per uno alto come me è molto difficile contrastare e prendere i calciatori brevilinei come lui”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<