Ronaldo, le possibili date del suo ritorno in Italia

TORINO- Miralem Pjanic ha tracciato la strada dei ritorni a Torino dei giocatori attualmente in quarantena all’estero. Tra questi c’è anche Ronaldo, in Portogallo da ormai un mese, dove comunque continua ad allenarsi per mantenere la propria forma. Come riportato da Tuttosport, se la ripresa degli allenamenti dovesse essere confermataad inizio maggio, Cr7 dovrebbe rientrare già durante questo fine settimana. In caso contrario, invece, si tratterrà nella sua villa di Funchal ancora per una decina di giorni.

