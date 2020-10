TORINO- Per via del tampone al quale si è sottoposto negli scorsi giorni, e che purtroppo ha dato esito positivo, Cristiano Ronaldo non ha potuto prendere parte alla gara di ieri tra Juve e Barcellona. Come riportato da Sky Sport, però, la carica negativa del fenomeno portoghese è molto bassa e i bianconeri sperano di riaverlo a disposizione per la gara con lo Spezia, in programma domenica alle 15.