Ronaldo, la scommessa con il giovane portiere del Nacional

TORINO- In questi giorni di quarantena, che sta trascorrendo in Portogallo, Cristiano Ronaldo ha avuto l’occasione di far visita al centro sportivo del Nacional, suo vecchio club. Come riportato dal quotidiano A Bola, in occasione si una delle sedute di allenamento con il club lusitano, Cr7 ha avuto modo di mettersi alla prova nel calciare in porta insieme al portiere delle giovanili Filipe Gonçalves, con il quale ha anche fatto una scommessa. Per la simbolica cifra di un euro, i due hanno scommesso sulla capacità dell’attaccante di centrare il palo con un tiro da lontano. Vittoria che ovviamente è andata al numero 7, che ha poi però deciso di mettere mano al portafoglio e ringraziare a modo suo il giovane collega per avergli fatto compagnia nella sua seduta di lavoro.

