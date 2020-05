Ronaldo, la richieste dell’Olhanense: “Sei il Dio del calcio, aiutaci ad ottenere giustizia”

TORINO- All’Olhanense, club militante nella seconda serie portoghese, è stata impedita la possibilità di giocarsi i play-off per la promozione. Dopo il ricorso dello scorso 6 maggio, la società ha deciso quindi di rivolgersi ad uno dei personaggi lusitani più in vista: Cristiano Ronaldo. Questa la lettere all’indirizzo di Cr7: “Sei il Dio del calcio portoghese, per questo ci rivolgiamo a te. Il nostro club è stato escluso dalla promozione perché aveva un punto in meno di un’altra squadra di un’altra serie. Perché mai? Tutti i nostri sogni, la nostra passione e la nostra fiducia sono morti quel giorno in cui è uscita questa decisione inspiegabile. Cristiano, aiutaci a credere di poter ottenere giustizia e non vivere in un clima di costante sfiducia”.

