Ronaldo, la frecciatina di Maradona jr.: “Non si avvicina minimamente a Messi”

TORINO- Diego Maradona jr., ai microfoni del quotidiano Sport, ha detto la sua sull’eterna rivalità tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi: “Vedere Leo nel tempio di papà in occasione di Napoli-Barcellona è stato molto bello, anche se nel complesso il Barcellona non ha disputato una grande gara. Chi critica l’argentino non capisce nulla. Lui è una stella, il numero uno di questa epoca e Cristiano Ronaldo non gli si avvicina minimamente”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<