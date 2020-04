Ronaldo, Juve fiduciosa sul futuro

TORINO- Come riportato dal Corriere dello Sport, negli ultimi tempi i rapporti tra Cristiano Ronaldo e Florentino Perez sarebbero tornati buoni e da parte del club spagnolo ci sarebbe l’apertura per il clamoroso ritorno in Spagna dopo l’addio del 2018. La Juventus, dal canto suo, non ha però dubbi sul futuro di Cr7. Il club bianconero è infatti forte di un contratto valido fino al 2022 e sa che il ragazzo vuole fare di tutto per riportare la Champions a Torino prima di un suo eventuale addio.

