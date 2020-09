TORINO- Buone notizie dal ritiro del Portogallo per mister Andrea Pirlo. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo, dopo aver saltato per un’infezione al piede la sfida tra i lusitani e la Croazia. Cr7 dovrebbe quindi scendere in campo domani sera contro la Svezia, mettendo così minuti nelle gambe in vista dell’esordio in campionato con la Juve del 20 settembre contro la Sampdoria.