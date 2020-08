Ronaldo in vacanza con la famiglia. E sui social mostra un fisico da urlo…

TORINO- Terminata la stagione, i calciatori della Juventus si godono alcuni giorni di riposo prima di riprendere gli allenamenti agli ordini di Pirlo. Non fa eccezione Cristiano Ronaldo, che ha deciso di concedersi alcuni giorni al largo della costa Ligure insieme alla famiglia. Nel suo ultimo post sui social, il fenomeno portoghese ha sfoggiato un fisico invidiabile, segno di un allenamento che anche in vacanza non conosce pause. La Juve è pronta a ripartire nuovamente a caccia della Champions e il numero 7 è una delle certezze del club. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche un’altra grossa novità in casa bianconera. Tutto confermato, addio in arrivo: ora la pesantissima cessione è possibile! >>>VAI ALLA NOTIZIA