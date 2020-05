Ronaldo, il retroscena svelato da Evra: “Mi disse che era pronto a tornare a Manchester”

TORINO- Patrice Evra, ex terzino di Juve e Manchester United, ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite il poadcast dei Red Devils: “Un giorno mister Ferguson mi disse che voleva vincere nuovamente la Champions League ma che, per farlo, avrebbe avuto bisogno di Gareth Bale e Cristiano Ronaldo. Era anche abbastanza sicuro di poterli avere a disposizione tutti e due. Parlai anche con Cristiano in quei giorni e mi disse che stava tornando allo United, dopo aver detto di si a Ferguson. Me lo ha detto proprio lui”.

