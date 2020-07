Ronaldo, il retroscena: furioso dopo il ko con il Milan

TORINO – Il ko di Milano ha annullato il primo match-point per la Juventus, che vincendo avrebbe portato a 10 le distanze in classifica dalla Lazio. Rabbia e delusione sono i sentimenti provati dai bianconeri nello spogliatoio, con Tuttosport che riferisce di un Ronaldo furioso. Il fenomeno portoghese, dopo aver messo a segno il suo trentesimo gol stagionale, avrebbe voluto festeggiare aspettandosi una serata diversa, invece la rimonta rossonera gli ha lasciato l’amaro in bocca. Ma attenzione perché la vera e propria bomba del giorno è un’altra ed è esplosa poco fa, l’annuncio è pesantissimo. Clamoroso Agnelli: “Ecco chi vuole portare a Torino!” >>>VAI ALLA NOTIZIA

